أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن السكران يُقتص منه في الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الشخص الذي يدخل السُكر على نفسه، حال طلق زوجته طلاقه يقع، وحال ارتكب جريمة يعاقب؛ حتى لا يتوصل للناس لارتكاب الجرائم بالسُكر، معقبًا: «ممكن إرهابي أو بلطجي يقدم على السُكر لارتكاب جرائم معينة».

واستنكر «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام هوانم» عبر فضائية «الحدث اليوم»، السبت، إقدام وسائل الإعلام على إعطاء متهم واقعة الإسماعيلية المتهم بارتكاب واقعة الساطور، مبررا لجريمته بأنه يتعاطى مخدرات ومهتز نفسيًا، موضحًا أننا يعيش معنا في المجتمع أصحاب سوابق ومسجلين خطر، ويفترض أن يتم عمل مزارع في الصحراء لهم للعمل بها ولا يقتربوا من المجتمع بعد خروجهم من السجون.

وتابع: «المجرم المتهم بجريمة الإسماعلية عاقل خطط ونفذ جريمته، وليس مختل عقليًا».