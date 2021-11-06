أخبار عاجلة

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

Print
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ يأتي حماية للعمالة المصرية، ومنع التلاعب بها، موضحا أن الوزارة تطبق الأمر مع الأردن.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر قناة الحدث اليوم، أن القرار يشمل أن يكون عقد العمل المحرر مربوطًا بوزارة العمل الليبية، ووزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدًا أن كل جهة ستكون مسؤولة عن أداء دورها.

وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله في أن يتم البدء في تصدير العمالة المصرية لليبيا قبل نهاية 2021، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة لحمايته ومتابعة مستحقاته، ولتوفير بيانات مستوفية لدى .

وقال سعفان: "نستهدف أن تكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج في كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة والتواصل معها في أي وقت".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة: 3 طرق تثبت تلقي الطلاب والموظف لقاح كورونا

الحكومة: 3 طرق تثبت تلقي الطلاب والموظف لقاح كورونا

«نحن أمام وباء خطير».. الحكومة تكشف عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

«نحن أمام وباء خطير».. الحكومة تكشف عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

الحكومة تنفي وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات كورونا

الحكومة تنفي وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات كورونا

«بنغرق في شبر مايه».. نائبة تطالب الحكومة بإعلان خطة مواجهة الأمطار والسيول

«بنغرق في شبر مايه».. نائبة تطالب الحكومة بإعلان خطة مواجهة الأمطار والسيول