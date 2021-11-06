وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ يأتي حماية للعمالة المصرية، ومنع التلاعب بها، موضحا أن الوزارة تطبق الأمر مع الأردن.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر قناة الحدث اليوم، أن القرار يشمل أن يكون عقد العمل المحرر مربوطًا بوزارة العمل الليبية، ووزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدًا أن كل جهة ستكون مسؤولة عن أداء دورها.

وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله في أن يتم البدء في تصدير العمالة المصرية لليبيا قبل نهاية 2021، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة لحمايته ومتابعة مستحقاته، ولتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.

وقال سعفان: "نستهدف أن تكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج في كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة والتواصل معها في أي وقت".