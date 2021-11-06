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رئيس النيجر يدعو مواطنيه للاعتماد على الجيش في مكافحة الإرهابيين

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رئيس النيجر يدعو مواطنيه للاعتماد على الجيش في مكافحة الإرهابيين رئيس النيجر يدعو مواطنيه للاعتماد على الجيش في مكافحة الإرهابيين

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طالب رئيس النيجر محمد بازوم مواطنيه في بانيبانغو بالاعتماد على الجيش لمحاربة التهديد الإرهابي.

وجاءت تصريحاته خلال زيارة يوم السبت أداها للمدينة الواقعة غرب البلاد والتي قتل 69 من سكانها في كمين جهادي هذا الأسبوع.

وقال بازوم أمام نحو ألف شخص قبالة مقر محافظة بانيبانغو: «أود منكم الاعتماد على جيش النيجر فإن وظيفته هي ضمان سلامتكم».

وتابع: «أتفهم أنكم غير راضين عن أدائنا.. إذا كنتم تعتقدون أنه يمكنكم ضمان دفاعكم عن أنفسكم فذلك مشروع، لكن من يجب أن يضمن أمنكم هي الدولة التي يجب أن تعتمدوا عليها».

وأشار بذلك إلى لجان الدفاع الذاتي التي تشكلت مؤخرا في المنطقة للسهر على أمن الفلاحين الذين يستهدفهم مسلحون باستمرار في حقولهم.

وقال: «من بين كل المخاوف التي تنتابني، فإن مشكلة إنعدام الأمن في منطقة تيلابيري هي الشيء الذي يبقيني مستيقظا ويشغل بالي.. هذا تحد لبلدنا.. إنه التحدي الأول بالنسبة لي».

وأضاف: «لقد نشرنا قوات لكن المساحة شاسعة والاحتياجات كثيرة.. الإرهابيون يستخدمون الدراجات النارية وهم سريعون وجبناء ويأتون إلى القرى المعزولة.. وقبل كل شيء، علينا تجنب أن يؤدي هذا إلى تدهور العلاقة بين المجتمعات المحلية، نحن إخوة».

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