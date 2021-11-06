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رئيس الوزراء: الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة

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رئيس الوزراء: الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة رئيس الوزراء: الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، السبت؛ لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحى ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحى نادر هشام، وممثلين عن الشركة المُعدة للتصميمات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول التصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون م2، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التصميمات راعت الاستفادة من مختلف الخصائص والمميزات التى تتميز بها هذه المدينة، وجعلها مدينة ذات طابع سياحى متميز، وجاذبة للمزيد من الاستثمارات السياحية.

وتمت الإشارة إلى أن التصميمات المقترحة للمشروع تستهدف إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من كل المعطيات الموجودة بالمنطقة المستهدفة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية، تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمى.

وتتضمن التصميمات المقترحة إقامة مبان أيقونية، وأخرى ذات طابع معمارى مميز، تسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة، فضلاً عن المقترحات الخاصة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة المشروع بصورة متكاملة، بما يسهم فى تحقيق المخططات التنموية للمدينة.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة

المصرى اليوم

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