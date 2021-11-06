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انتصار : حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها

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انتصار السيسي: مصر حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها انتصار : حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها

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التقت السيدة انتصار ، مع السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعدت بلقاء السيدة بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي كان لقاء مثمرًا تبادلنا فيه الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة».

وتابعت السيدة انتصار السيسي: «لقد حققت على مدى السنوات الأخيرة، إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، ونور حياة وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليا بصدق عصرها الذهبي».

المصرى اليوم

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