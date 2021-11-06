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خبير معلومات: التحول الرقمي هو الأساس في فكر «الجمهورية الجديدة»

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خبير معلومات: التحول الرقمي هو الأساس في فكر «الجمهورية الجديدة» خبير معلومات: التحول الرقمي هو الأساس في فكر «الجمهورية الجديدة»

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قال الدكتور مصطفى صالح السرو، استشاري التحول الرقمي، إن التحول الرقمي لا يقوم إلا بدولة تنفذ وشركات مصرية تساعد في تنفيذ هذا التحول، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»، وهو ما تم رصده من خلال توجهات خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة.

وأضاف «السرو»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتبني أعلى سلطة في الدولة ملف التحول الرقمي أصبحنا في حاجة شديدة إلى تطوير هذه الصناعة المصرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: “طوال عمري وأنا في كنف وزارة الاتصالات في عهد المهندس أحمد نظيف، والراحل الدكتور طارق كامل عندما كان وزيرًا للاتصالات، حيث كان يوجد نهضة واهتمام شديدين من الوزارة بتنمية تكنولوجيا المعلومات”.

المصرى اليوم

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