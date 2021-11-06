خبيرة تغذية: هذه الفاكهة تمنع الإصابة بالسرطان

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تبديل المياه الغازية بالعصائر مثل عصير التفاح وعصير البرتقال وعصير الرمان، معقبة: «الرمان يحتوي على أعلى مضادات الأكسدة، ويمنع من تكوين الخلايا السرطانية، ويزيد من نسبة الحرق».

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك ضرورة لاستغلال الساعات النهارية لتناول كل الوجبات، خاصة وأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية لا تعمل ليلًا، وحال تناول الطعام ليلًا فهذا يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية وتحولها إلى دهون داخل الجسم، وبالتالي زيادة الوزن.

ولفتت إلى ضرورة التخلص من مرض السمنة مبكرًا، لأن ترك السمنة لمدة طويلة يؤدي إلى تحولها إلى دهون ثلاثية؛ التي يصعب التخلص منها.