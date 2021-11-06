أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
السيطرة على حريق بغرفة الكهرباء المغذية لشركة النايل سات ومدينة الإنتاج بـ«6 أكتوبر» -
يمني يسكب مادة حارقة على طليقته وطفلتها -
ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين -
"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي -
تقرير طبي يحذِّر: ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير -
"شرطة القصيم" تطيح بمخالف لأمن الحدود اعتدى على مقيمة وطفلتها -
بـ "حسينية مكة".. إزالة تعديات على مساحة 21.800 متر مربع -
"الخطوط السعودية "تُوقِّع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران 2021 -
أبناء كيان للأيتام يشاركون بفعالية "وقايتي من السكري" ويحضرون مباراة الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي

Print
لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية

وزارة الخارجية تشارك في فعالية

شاركت وزارة الخارجية اليوم في مبادرة "كات ووك 2021" العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات لرفع الوعي بضرورة المحافظة على القطط البرية، ومنها النمر العربي المهدد بالانقراض، وتشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك من خلال فعالية أُقيمت في حي السفارات بمدينة الرياض.

وتعد "كات ووك" للمشي المبادرة الأولى لمؤسسة كاتموسفير Catmosphere، التي أسستها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الفعالية: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

وزارة الخارجية تشارك في فعالية

وزارة الخارجية تشارك في فعالية

وزارة الخارجية تشارك في فعالية

وزارة الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

تقرير طبي يحذِّر: ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير

تقرير طبي يحذِّر: ألم الكتف قد يكون مؤشرًا لوجود مرض خطير