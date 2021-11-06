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نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

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نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

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افتتح الدكتور أشرف حسين الغندور، نائب رئيس جامعة الاسكندرية، لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني- التمرينات دواء" والذى عقد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية الرياضية أبو قير.

وفى كلمته أوصى "الغندور"، بضرورة تفعيل البرامج البينية بين كلية الطب وكلية التربية الرياضية لتطوير منظومة الطب الرياضي لمصر.

ورحب الدكتور محمد بلال ، عميد كلية التربية الرياضية أبوقير، فى كلمته بالحضور والمشاركين،مؤكداً علي ضرورة تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية وإنشاء معامل تخصصية والتحول للتدريس باللغة الإنجليزية والسعي للحصول علي مشاريع بحثية ممولة.

حضر الملتقى 45 عالم ومتحدث من كليات الطب تخصصاتها المتنوعة وأقسام علوم الصحة الرياضية بكليات التربية الرياضية علي مستوي جامعات ، وتناول العلماء مجموعة من المحاور العلمية، المحور الأول دور التمرينات كدواء في الوقاية والتأهيل للإصابات والمشاكل الحركية، المحور الثاني رؤية تكاملية الأدوار المهنية والأخلاقيات بين فريق علماء الطب الرياضي عالميا، المحور الثالث الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة اخصائي الإصابات والتأهيل وفقا للتحديات الحالية، المحور الرابع دور التمرينات التأهيلية مقارنة بالعقاقير كدواء للأمراض السارية وغير السارية، المحور الخامس اعتماد التأهيل البدني والتمرينات العلاجية كجزء من المنظومة الصحية والطبية المصرية وذلك بحضور أكثر من 500 مشارك مابين عضو هيئة تدريس وباحثين وطلاب ومدربين وأخصائي الإصابات والتأهيل والأطباء.

المصرى اليوم

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