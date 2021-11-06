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وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

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وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الاستاذ فانسون روندو مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأعمال التي يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير متحف التحرير؛ والذي يضم خمسة متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف برلين بإلمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر بفرنسا.

وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، والتي توقفت عام ١٩٨٦م، ثم استأنفت مرة أخرى في مارس عام ٢٠٢٠ ولكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة .

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام ٢٠٢٢، للاحتفال بمرور ٢٠٠ عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن اعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقي والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وازالة الاملاح والتكلسات من عليها.

المصرى اليوم

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