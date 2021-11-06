رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون

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استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مساء السبت، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، السفير الهولندي لدى القاهرة هان ماوريتس سخابفلد، الذي يزور الأقصر لحضور ورشة عمل لمناقشة دراسات القطاعات الاقتصادية بمحافظة الاقصر التي قام بها فريق عمل انرووت للتنمية بالتعاون مع جامعة الأقصر.

بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني.

وأعرب سفير هولندا عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع «مسار»، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية سعيدة باهتمام نساء جنوب الصعيد بريادة الأعمال معربا عن أمله في أن نشهد مشروعات ناشئة تنفذها رائدات أعمال.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، كما تم تنظيم حفل عشاء بمكتبة مصر العامة على طريق الكباش على شرف السفير الهولندي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج.

وفي ختام اليوم شهد السفير الهولندي والوفد المرافق له ورئيس جامعة الأقصر، عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.