تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي

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رحل عن عالمنا اليوم الفنان أحمد عبدالحي، أثناء خضوعه لعملية جراحية بمعهد ناصر، وقررت أسرنه إقامة العزاء غداً الأحد بمسجد الحمد بشارع فيصل .

وقال الفنان أحمد السلكاوي منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك» :«تتقبل أسرة المغفور له باذن الله / الفنان احمد عبدالحي غدا في مسجد الحمد أول فيصل».

يعتبر الفنان أحمد عبدالحي من الوجوه الفنية البارزة في السينما والدراما، فشارك على مدار مشواره الفني في مجموعة كبيرة من الأعمال؛ كانت البداية من فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» عام 1998، الذي قدم فيه شخصية شقيق الفنانة أميرة فتحي.

كانت آخر أعماله مسلسل «وادي الجن» بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، منهم فراس سعيد، شمم الحسن، خالد كمال، حسن مالك، ميار الغيطي، ليلى أحمد زاهر، ويوسف عثمان، هنا داوود، والمذيعة اللبنانية سينتيا خليفة، عبدالرحمن اليماني، محسن منصور، ماجد أباظة، وصالح عبدالنبي، ومن إخراج حسام الجوهري.