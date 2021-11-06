أخبار عاجلة

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي

Print
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي

لاقتراحات اماكن الخروج

رحل عن عالمنا اليوم الفنان أحمد عبدالحي، أثناء خضوعه لعملية جراحية بمعهد ناصر، وقررت أسرنه إقامة العزاء غداً الأحد بمسجد الحمد بشارع فيصل .

وقال الفنان أحمد السلكاوي منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك» :«تتقبل أسرة المغفور له باذن الله / الفنان احمد عبدالحي غدا في مسجد الحمد أول فيصل».

يعتبر الفنان أحمد عبدالحي من الوجوه الفنية البارزة في السينما والدراما، فشارك على مدار مشواره الفني في مجموعة كبيرة من الأعمال؛ كانت البداية من فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» عام 1998، الذي قدم فيه شخصية شقيق الفنانة أميرة فتحي.

كانت آخر أعماله مسلسل «وادي الجن» بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، منهم فراس سعيد، شمم الحسن، خالد كمال، حسن مالك، ميار الغيطي، ليلى أحمد زاهر، ويوسف عثمان، هنا داوود، والمذيعة اللبنانية سينتيا خليفة، عبدالرحمن اليماني، محسن منصور، ماجد أباظة، وصالح عبدالنبي، ومن إخراج حسام الجوهري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو)

برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو)

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب