أخبار عاجلة

إعلامي: الزمالك يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي -
وزير التعليم: نسعى لتعيين المعلمين بدلًا من العمل بالحصة -
الجيزة: إصلاح كسر ماسورة مياه أمام الوحدة الصحية في شنباري -
«في حب الوطن».. ورشة فنية بثقافة السويس -
الحصة بـ20 جنيهًا.. الجيزة تعلن عن حاجتها لمعلمين (تفاصيل) -
السجن 10 سنوات لعاطل حاول ترويج 50 طربة حشيش في برج العرب بالإسكندرية -
وفاة الإعلامية شيرين الدويك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
بالفيديو.. البلام لـ"سبق": مسرحية "سوبر ماركت" جديدة وحصرية لموسم الرياض -
إبراهيم عيسى: «محمد حسان وحسين يعقوب تمتعا بالحماية الشديدة في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج

Print
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد»، من ضبط عاملين في واقعتين منفصلتين وبحوزتهما 51 طربة حشيش قبل قيامهما ببيعها وترويجها لتجار المخدرات بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بضبط «جابر. م. ز»، 56 سنة- عامل، ويقيم بدائرة مركز أسيوط، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات، و«خالد. أ. ع»، 40 سنة- عامل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، وبحوزته طربة و20 قطعة حشيش تزن 270 جراما.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر بواقعتى الضبط المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: الزمالك يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

إعلامي: الزمالك يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

وزير التعليم: نسعى لتعيين المعلمين بدلًا من العمل بالحصة

وزير التعليم: نسعى لتعيين المعلمين بدلًا من العمل بالحصة

الجيزة: إصلاح كسر ماسورة مياه أمام الوحدة الصحية في شنباري

الجيزة: إصلاح كسر ماسورة مياه أمام الوحدة الصحية في شنباري

«في حب الوطن».. ورشة فنية بثقافة السويس

«في حب الوطن».. ورشة فنية بثقافة السويس