ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد»، من ضبط عاملين في واقعتين منفصلتين وبحوزتهما 51 طربة حشيش قبل قيامهما ببيعها وترويجها لتجار المخدرات بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بضبط «جابر. م. ز»، 56 سنة- عامل، ويقيم بدائرة مركز أسيوط، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 5 كيلو جرامات، و«خالد. أ. ع»، 40 سنة- عامل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، وبحوزته طربة و20 قطعة حشيش تزن 270 جراما.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر بواقعتى الضبط المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.