يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور)

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افتتح الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، معرض الكتاب الثالث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الاسكندرية، السبت، تحت شعار «نحو ثقافة راشدة»، وذلك على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع، تحت عنوان «الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته»، والذى نظمته كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات في الاسكندرية السبت.

وقالت الدكتورة سمر عبدالفتاح، الأستاذ بقسم العقيدة والفلسفة في كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات، أن المعرض يشرف عليه مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف، وهو معنى بعرض بعض المؤلفات التي تبرز دور الأزهر الشريف، وتتحدث عن الوسطية والتعددية الفكرية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي وكذا الدعوة إلى ترسيخ مبدأ الوسطية ومحاربة التطرف والتشدد.

وأوضحت «سمر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش الافتتاح، أن المعرض يهتم بطباعة الكتب وتقديم المطبوعات، بإتاحة دعم من الأزهر يصل إلى حوالى 70% للرواد من الطلاب والاساتذة والقراء بشكل عام، وذلك بهدف الوصول بالقراء سواء كان طالبا أو باحثا أو قارئا عاديا إلى المفهوم الوسطي للاسلام من اجل التعايش السلمى وترسيخ الهوية الوطنية.

بدورها، قالت الدكتور علياء سعيد، مدرس مساعد بقسم الأدب والنقد في كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات في جامعة الازهر بالاسكندرية، أن المعرض يضم العديد من الكتب التي تتنوع بين مجالات التاريخ الإسلامي وتفسير القرآن والعقيدة والشروحات، مشيرة إلى أن الاقبال ملحوظ على الرغم من استمراره حتى يوم 9 نوفمبر الجارى، وجاء انعقاده تزامناً مع افتتاح مؤتمر «الازهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطي وتصريحاته»، وكذا عدة افتتاحات أخرى وانشغال الطالبات بالمحاضرات في هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن الكلية تشهد حزمة من الافتتاحات التي تشمل إلى جانب المؤتمر والمعرض، مركز البخارى للتخريج ودراسة الاسانيد، الذي يقدم خدمات للباحثات والطالبات الخاصة بتخريج الاحاديث النبوية، وهناك بعض المتخصصات متواجدات لمساعدة الباحثات على دار الوقت لرد بعض الشبهات، مشيرة إلى أن المركز يدار من خلال الكلية ذاتها ويتبع اشرافيا لقسم الحديث وعلوم القران بالكلية، وكذا افتتاح قاعة الإمام الطَّيِّب للمؤتمرات.

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

بدعم 70% ويتنوع فى التاريخ وتفسير القرآن .. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)