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غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا

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غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الفوز على دمنهور، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على غزل المحلة، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة طلائع الجيش.

أحرز أهداف غزل المحلة، كل من محمود علاء وعبدالرحمن عاطف وأحمد الشيخ.

وحرص محمد عودة، المدير الفني للمحلة، على الدفع باللاعبين البدلاء، الذين لم يشاركوا في مباراة انبي، التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز المحلة بثلاثية نظيفة.

ويٌقدم زعيم الفلاحين، نتائج مميز هذا الموسم في الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على ايسترن كومباني وانبي والتعادل مع المصري البورسعيدي، ولم يتعرض للهزيمة.

ويلتقي المحلة مع طلائع الجيش، 19 نوفنبر الجاري، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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