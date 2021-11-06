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أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم

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أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم أستاذ علم اجتماع: المرأة أصبحت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم

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قالت مني حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الأفلام والمسلسلات ومواقع التواصل الاجتماعي تركز على العنف وهذا حال الكثير من الدراما.

وتابعت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة ليست عنيفة بطبعها ولكن هناك ضغوط وعوامل أسهمت في تحول المرأة إلى عنيفة.

وأكدت مني حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن المرأة باتت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم، كما تشاركه في كل مجالات الحياة.

واستطردت أن المرأة باتت مستقلة وهذا دفعها لتكون مرتكبة للجرائم، لأنها فهمت الاستقلالية بشكل خاطئ.

المصرى اليوم

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