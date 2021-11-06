تعاون بين «القاهرة السينمائي» ومركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تعاونه مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، لاستضافة بعض عروض وفعاليات دورته الـ 43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وقد وقع اتفاق التعاون كل من محمد حفظي، رئيس المهرجان، والدكتور هاني هنري، العميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ممثلا عن الدكتور إيهاب عبدالرحمن، المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية.

يتضمن التعاون إقامة عدد من عروض الأفلام في قاعة «إيوارت التذكارية»، التي تعد ذات أهمية تاريخية كبيرة، كذلك ستكون هناك مشاركة فعالة لطلاب الجامعة في الأنشطة التعليمية، وورش العمل وفي مختلف فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.