رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمر «التحديات المعاصرة» بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور)

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افتتح الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع، تحت عنوان «الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته»، والذى نظمته كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات في الإسكندرية السبت، بحضور قيادات الجامعة والكلية.

وقالت الدكتورة إيمان محمد الشماع، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن التحديات التي يواجهها الأزهر الشريف في المرحلة الراهنة، تستدعي الثبات على المنهج الوسطي، الذي رسمه الأزهر منهاج حياة لأبنائه مع بذل الجهد لنشر صحيح الدين ومقاومة الدخلاء وغير المؤهلين ممن يتصدرون المشهد باسم الدين.

وأكدت أن جهود الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في هذا الميدان لا تنكر، حيث صارت مؤسسة الأزهر منارة للتجديد القائم على أسس صحيحة تقدر التراث ولا تقدسه، وتقدم الدين صافيا بقدر الطاقة.

وأوضحت أن أهداف المؤتمر، تتمحور حول إبراز جهود شيخ الأزهر في مواجهة التحديات المعاصرة ودوره الإصلاحي والتنويري ومنهجه الوسطي في التعامل مع قضايا الوطن وآلامه، وإبراز الجهود العظيمة لمؤسسة الأزهر في شتى ميادين الفكر والدعوة والفتوى وخدمة الاسلام والدفاع عنه، وأثر ذلك في تصحيح الواقع واستشراف المستقبل، وإلقاء الضوء على أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الأزهر في الداخل والخارج فكريا دعويا ووطنيا وأخلاقيا وتقديم رؤية مستقبلية لمواجهتها وتحصين الشباب من مخاطرها.

وقالت إن المؤتمر يضم 5 محاور رئيسية، تندرج تحتها العديد من الأبحاث والجلسات والنقاشات، ويشمل المحور الأول بعنوان «الازهر والتحديات قديما وحديثا» والمحور الثاني «القضايا الكبرى في فكر الإمام الطيب» حيث يتم التطرق إلى بيت العائله المصري والمواطنة والأخوة والإنسانية والسلام العالمي وقضايا المرأة والأسرة والمجتمع وقضايا التراث والتجديد والأزهر والقضية الفلسطينية وياتي المحور الثالث بعنوان «جهود الأزهر في مواجهة التحديات المعاصرة»، والمحور الرابع «اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة»،والمحور الخامس «احاديث الإمام الطيب وتصريحاته رؤيه قانونيه.. حضارية».

وقالت الدكتورة مؤمنة حمزة عون، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إن الأزهر هو حصن الأمة الحصين وحرزها المكين في مواجهة التعديات المعاصرة، موضحة دوره الفعال في حمل لواء التجديد بمنهج وسطي متزن يجمع بين الأصالة والمعاصرة وينفتح على الآخر محافظا على ثوابت الأمة وخصوصيتها الثقافية بما يتميز به من امتلاك أدوات التجديد واستيعاب أسرار العربية والاقتدار مع الأدلة الشرعية.

فيما أكد الدكتور محمد حسن قنديل، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ان الهدف من المؤتمر هو التأكيد على الرسالة الخالدة التي يحملها الأزهر الشريف والتى تتسم بالوسطية والجمع بين الأصالة والمعاصرة والموازنة بدقة بين ثوابت الدين وحقوق الوطن.

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)

رئيس جامعة الازهر يفتتح مؤتمر "الأزهر والتحديات المعاصرة" بـ"دراسات اسلامية بنات الاسكندرية" (صور)