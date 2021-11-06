«البطل يكرم في المهرجانات».. خبيرة اجتماع تهاجم دراما العنف

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انتقدت الدكتورة نسرين البغدادي، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، الأعمال السينمائية والتلفزيون في إظهار العنف.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن هناك دراما تعرض البطل يقوم بأعمال عنف، وتظهره أنه بطل همام في غيبة من القانون، وكأن المجتمع لا يوجد به رادع فهذا أمر غاية في الخطورة.

واعترضت البغدادي، أن يتم تكريم هذا الشخص البطل الذي يقدم العنف في كل المهرجانات وفي كل المجالات وكأنه نموذج.

من جانبها، قالت مني حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الدراما والسينما تلعب دور غاية في الأهمية، فهناك كم من المسلسلات والأفلام مليئة بالعنف.