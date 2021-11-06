أخبار عاجلة

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«البطل يكرم في المهرجانات».. خبيرة اجتماع تهاجم دراما العنف

Print
«البطل يكرم في المهرجانات».. خبيرة اجتماع تهاجم دراما العنف «البطل يكرم في المهرجانات».. خبيرة اجتماع تهاجم دراما العنف

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

انتقدت الدكتورة نسرين البغدادي، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقا، الأعمال السينمائية والتلفزيون في إظهار العنف.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن هناك دراما تعرض البطل يقوم بأعمال عنف، وتظهره أنه بطل همام في غيبة من القانون، وكأن المجتمع لا يوجد به رادع فهذا أمر غاية في الخطورة.

واعترضت البغدادي، أن يتم تكريم هذا الشخص البطل الذي يقدم العنف في كل المهرجانات وفي كل المجالات وكأنه نموذج.

من جانبها، قالت مني حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الدراما والسينما تلعب دور غاية في الأهمية، فهناك كم من المسلسلات والأفلام مليئة بالعنف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو)

برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو)

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب