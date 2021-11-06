«طول عمرك كنت كريم وجدع».. نجوم الفن ينعون الفنان أحمد عبدالحي

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نعى عدد من نجوم الفن الفنان أحمد عبدالحي، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت أُثناء ثناء خضوعه لعملية جراحية بمعهد ناصر، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الأجتماعي .

نعى الفنان سامح حسين، الفنان أحمد عبدالحي بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً :«لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا أحمد ياحبيبى ويصبر حبايبك ويدخلك جنته بغير حساب ولا يحرمك أجر الشهداء والصديقين».

ونعاه الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. ربنا يرحمك الصديق الغالي والوفي وعشرة العمر أحمد عبدالحي، اللهم ارحمه واغفر له وثبته وأدخل عليه الأمان والطمأنينة بقدر ما في قلبه من نقاء وصفاء، ربنا يرحمك ياحبيبي ويصبرنا».

وكتب الفنان الشاب حمزة العيلي عبر موقع «فيسبوك»، قائلاً: «الفنان الجميل أحمد عبدالحي ذاهب للحي الذي لا يموت.. الله يرحمك ويغفرلك وينور قبرك ويسكن روحك جنات النعيم والفردوس ويصبرك يا سلوى يارب ويصبر البنات والأهل لله البقاء».

وقال الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»: «انت كمان مشيت لا حول ولا قوة إلا بالله هقول إيه بس.. الله يرحمك».

ونشر الفنان القدير محمد عبدالعظيم، صورة للفنان الراحل أحمد عبدالحي عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أحمد.. طول عمرك كنت كريم وجدع ربنا يغفر لك ويرحمك ويسكنك فسيح جناته».

وكانت آخر أعماله مسلسل «وادي الجن» بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، منهم فراس سعيد، شمم الحسن، خالد كمال، حسن مالك، ميار الغيطي، ليلى أحمد زاهر، ويوسف عثمان، هنا داوود، والمذيعة اللبنانية سينتيا خليفة، عبدالرحمن اليماني، محسن منصور، ماجد أباظة، وصالح عبدالنبي، ومن إخراج حسام الجوهري.