كسر ماسورة مياه بقرية ببني سويف.. والمحافظ يوجه بسرعة إصلاح العطل

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أصدر الدكتور محمد هانىء غنيم، محافظ بنى سويف، توجيهات عاجلة إلى مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح كسر في ماسورة مياه رئيسية بقرية «بنى مؤمنة» التابعة لمركز ببا، حفاظاً على صالح المواطنين.

وشهدت قرية بنى مؤمنة التابعة لمركز ببا كسر ماسورة مياه الشرب، الأمر الذي تسبب في انقطاع المياه عن عدد من المنازل بالقرية.

وباشر محافظ بنى سويف التحرك العاجل من قبل الأجهزة المعنية، عقب تلقي شكوى رسمية من اهالى القرية.

وأوضحت محافظة بني سويف في بيان لها بشأن الشكوى التي تم رصدها، وتضمنت الإشارة إلى تضرر بعض أهالي قرية بني مؤمنة بمركز ببا من كسر خط المياه بالقرية، والتي كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد كلف مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها

وأفادت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن الخط المكسور خاص بطرد محطة مياه دشطوط، وهى تحت الإنشاء بمعرفة الهئية القومية وقد تم إصلاح الخط بمعرفة مقاول التنفيذ وتم إزالة أسباب الشكوى