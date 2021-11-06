فتح باب تلقي الأعمال للنشر الإقليمي بفرع ثقافة الأقصر

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أعلن فرع ثقافة الأقصر عن فتح باب تلقي الأعمال الإبداعية لمشروع النشر الإقليمي للعام المالي 2021/2022 في مجالات (الشعر بنوعيه، القصة القصيرة، النقد، المسرح، أدب الطفل، الرواية، القضايا العامة).

ووفقا للبيان الصحفى حددت الشروط والضوابط للتقديم منها، ان التقديم متاح لجميع الأعمار، يتقدم الكاتب بنسخة ورقية واحدة، ونسخة إلكترونية، كما يتقدم الكاتب ببياناته كاملة في ورقة منفصلة، تتضمن بيانات الكاتب بالكامل.

وحذرت ثقافة الأقصر، ضرورة ألا يكون قد صدر للكاتب أي كتاب ضمن النشر الإقليمي، أو ضمن سلاسل النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، على أن تكون الأولوية لأعمال ينشر مؤلفوها للمرة الأولى.. كما يتقدم الكاتب بإقرار أن العمل مِن إبداعه الخاص، وإذا ثبت غير ذلك يتحمل التبعات المترتبة، ويحق لجهة الإدارة عدم نشر الكتاب، ويراعَى في الأعمال ضرورة الحفاظ على ثوابت وتقاليد المجتمع وهوية الدولة وكرامة مؤسساتها.

ويبدأ تلقي الأعمال بفرع ثقافة الأقصر بدءًا من 31/10/2022 وحتى 31/12/2021، وتسلّم الأعمال باليد للفرع الثقافي بمدينة الأقصر – قسم الثقافة العامة.