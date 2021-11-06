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الشرطة تطالب المستشفى العام بالتحفظ على جثة زوجة «خُط الفيوم»

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الشرطة تطالب المستشفى العام بالتحفظ على جثة زوجة «خُط الفيوم» الشرطة تطالب المستشفى العام بالتحفظ على جثة زوجة «خُط الفيوم»

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حصلت «المصرى اليوم» على خطاب موجه من مركز شرطة الفيوم إلى مدير مستشفى الفيوم العام يطالب بالتحفظ على جثة المتوفاة رانيا محمد درويش زوجة «خط الفيوم» أيمن عبدالمعبود، الذي قام بقتلها ودفنها في ساحة منزلهما، وذلك بمشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وفرضت الأجهزة الأمنية حصارا حول منزل «خط الفيوم» وأمر مدير الأمن بوضع حراسة مشددة على المنزل لحين قيام المتهم بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.

كانت وزارة الداخلية كشفت مفاجأة أثناء التحقيق مع مسجل خطر معروف إعلاميًّا بـ«خُط الفيوم»، بعد أن قام بقتل حماته وخطف بناتها وأطفاله كرهائن واستخدمهم كدروع بشرية حمايةً له من اقتحام الشرطة منزله، واعترافه بقتل زوجته الثانية أول شهر سبتمبر الماضي ودفن جثتها في منزله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على جثتها مدفونة على عمق 4 أمتار بساحة منزل الزوجية.

المصرى اليوم

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