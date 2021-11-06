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فوز وأوغندا وكينيا بجائزة الأمم المتحدة لوضع كاميرا المناخ بمحطة الفضاء الدولية

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فوز مصر وأوغندا وكينيا بجائزة الأمم المتحدة لوضع كاميرا المناخ بمحطة الفضاء الدولية فوز وأوغندا وكينيا بجائزة الأمم المتحدة لوضع كاميرا المناخ بمحطة الفضاء الدولية

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، فوز وكالات الفضاء في وأوغندا وكينيا، في بعثة مشتركة بجائزة «إيرباص» ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بالبعثة العلمية المجانية، لمدة 12 شهرا تقوم بمهام كاميرا المناخ بمحطة الفضاء الدولية.

ويتمثل المشروع في وضع كاميرا فضائية «EKU ClimCam» على متن محطة الفضاء الدولية «ISS» هدفها مراقبة التغير المناخي من الفضاء، مثل الفيضان وتغيرات الطقس، ويستخدمون سياسة البيانات المفتوحة التي تسمح بمشاركة الصور مع العلماء.

وتم اختيار مصر مؤخرا لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية والتي تجمع كل الإمكانيات الأفريقية في علوم الفضاء، والتي تضمن استخدام صور الأقمار الصناعية لدعم المشاريع على أرض الواقع.

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