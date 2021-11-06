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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن الأطفال يعتبرون من الأشخاص الذين ينقلون فيروس كورونا بسهولة، وبالتالي تطعيم هذه الفئة العمرية يجعلهم في أمان، كما أنه يقلل من فرص إصابتهم ويجعلهم ليسوا مصدر للإصابة، خاصة مع دخول المدارس وبداية العام الدراسي.

وأضاف عقبة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن تطعيم المواليد منذ عام 2003 وحتى عام 2006 يساعد في تقليل فرص الإصابة، وانحصار منحنى الوباء الذي تعيشه مصر حاليا من الموجة الرابعة.

وأوضح أن تطعيم هذه الفئة العمرية يساعد في الوصول إلى هدف تطعيم 40% من المواطنين المصريين بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن مصر وضعت خطة وهدف وهي أنها تستطيع تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية عام 2021.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بعمل شراكات مع دول الشرق والغرب، منها الصين وروسيا، بجانب الاتفاقات التي تمت مع إنجلترا وأمريكا لتوريد اللقاحات، وهذا يساعدنا في الوصول للمستهدف.

وتابع: «الدولة المصرية تقوم بمتابعة الأبحاث العلمية التي تتم في العالم، والتي أثبتت أنه يمكن استخدام اللقاحات وخاصة لقاح فايزر ومودرنا لتطعيم الفئات العمرية الصغيرة، للتقليل من معدلات انتشار الإصابة في مصر».