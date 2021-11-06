أخبار عاجلة

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

طبيب: الأطفال ينقلون بسهولة

Print
طبيب: الأطفال ينقلون فيروس كورونا بسهولة طبيب: الأطفال ينقلون بسهولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن الأطفال يعتبرون من الأشخاص الذين ينقلون بسهولة، وبالتالي تطعيم هذه الفئة العمرية يجعلهم في أمان، كما أنه يقلل من فرص إصابتهم ويجعلهم ليسوا مصدر للإصابة، خاصة مع دخول المدارس وبداية العام الدراسي.

وأضاف عقبة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن تطعيم المواليد منذ عام 2003 وحتى عام 2006 يساعد في تقليل فرص الإصابة، وانحصار منحنى الوباء الذي تعيشه حاليا من الموجة الرابعة.

وأوضح أن تطعيم هذه الفئة العمرية يساعد في الوصول إلى هدف تطعيم 40% من المواطنين المصريين بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن مصر وضعت خطة وهدف وهي أنها تستطيع تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية عام 2021.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بعمل شراكات مع دول الشرق والغرب، منها الصين وروسيا، بجانب الاتفاقات التي تمت مع إنجلترا وأمريكا لتوريد اللقاحات، وهذا يساعدنا في الوصول للمستهدف.

وتابع: «الدولة المصرية تقوم بمتابعة الأبحاث العلمية التي تتم في العالم، والتي أثبتت أنه يمكن استخدام اللقاحات وخاصة لقاح فايزر ومودرنا لتطعيم الفئات العمرية الصغيرة، للتقليل من معدلات انتشار الإصابة في مصر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة