تحالف المعارضة وتيجراي ضد زعيم إثيوبيا

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انضمت قوات تيجراي الإثيوبية إلى مجموعات مسلحة ومعارضة أخرى في جميع أنحاء البلاد في تحالف ضد رئيس الوزراء آبي أحمد للسعي إلى انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة، وتركوا الاحتمال مفتوحًا أمامه.

وقال برهان جبريكريستوس، وزير الخارجية السابق والمسؤول في تيجراي، للصحفيين في واشنطن: «لا يوجد حد لنا». «بالتأكيد سيكون لدينا تغيير في إثيوبيا قبل أن تنهار إثيوبيا».

تم الإعلان، الجمعة، عن تحالف المعارضة قبل ساعات من دعوة مجلس الأمن الدولي لأول مرة إلى إنهاء الصراع المتصاعد والمتوسع في إثيوبيا، والوصول من دون عوائق للمساعدات الإنسانية لمعالجة أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد في تيغراي التي مزقتها الحرب.

الأعمال العدائية

ودعا البيان الصحفي الذي وافق عليه جميع أعضاء الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة الخمسة عشر جميع الأطراف إلى الامتناع عن «خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام».

كما دعا أعضاء المجلس الأطراف إلى «إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار. عبر البلد.»

ويضم التحالف المعلن عنه حديثًا قوات تيجراي التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو الذي يقاتل إلى جانب قوات تيجراي وسبع مجموعات أخرى. يقترب مقاتلو تيجراي من العاصمة أديس أبابا، وفقًا لوزارة الخارجية، ودعت إثيوبيا، الجمعة، قدامى المحاربين العسكريين للانضمام إلى ما تسميه الآن «الحرب الوجودية».

وحثت السفارة الأمريكية المواطنين على مغادرة إثيوبيا «في أقرب وقت ممكن».

مجموعات التحالف ضد زعيم إثيوبيا

قوات تيغراي

جيش تحرير أورومو

جبهة عفار الثورية الديمقراطية

حركة آغاو الديمقراطية

حركة بني شنقول للتحرير الشعبي

جيش غامبيلا للتحرير الشعبي

حركة كيمانت الشعبية اليمينية والعدل

حزب كيمانت الديمقراطي

جبهة سيداما للتحرير الوطني

مقاومة الدولة الصومالية.