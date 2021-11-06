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غدا.. انطلاق مؤتمر النقل الذكي برعاية الرئيس

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غدا.. انطلاق مؤتمر النقل الذكي برعاية الرئيس السيسي غدا.. انطلاق مؤتمر النقل الذكي برعاية الرئيس

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تنطلق فعاليات الدورة الـ25 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، التي تُعقد تحت شعار «The Digital Challenge»، والدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي «TransMEA»، الذي تنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بمركز للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وانتهت وزارة النقل من وضع كل الترتيبات والتجهيز لفعاليات المؤتمر والمعرض والذي يشارك فيه نحو 600 شركة من بينها 250 شركة متخصصة في قطاعات النقل المختلفة.

ومن المخطط ان يشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المشروعات.

المصرى اليوم

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