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أحدثت لامبورجيني ضجة كبيرة عندما قررت إطلاق نسخة من طراز كونتاش، وعلى الرغم من أن مصمم النسخة الكلاسيكية كان يري أن الطراز فكرة تفتقر للإبداع، ولم يوافق على تصميمها، رصدت اللقطات في مقطع الفيديو الذي التقطه " Varryx " سيارة لامبورجيني كونتاش تغادر منشأة لامبورجيني.

وبحسب motor1، لا توجد تفاصيل واضحة حول إذا كانت النسخة التجريبية هي نفسها التي ظهرت في أغسطس الماضي أم أنها النسخة التي تستعد لدخول حيز الإنتاج.

كما إنه من الممكن أيضا أن تكون السيارة هي نفسها التي ظهرت خلال مهرجان "بيبل بيتش" في مونتيري، أثناء كشف الستار عن النسخة العصرية من لامبورجيني كونتاش.

فيما حددت لامبورجيني 112 سيارة كونتاش حديثة، والتي بيعت جميعاً خلال فترة قليلة بعد الكشف عن السيارة، على الرغم من أن سعرها لا يقل عن مليون دولار، والذي ممكن أن يرتفع في وقت قادم، كما يمكن أن تباع السيارة في السوق السوداء.

بينما يمكن للعميل الإختيار ما بين الطلاء الكلاسيكي أو المعاصر لسيارة لامبورجيني كونتاش حسب الرغبة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 اختيار في القائمة، لتتناسب مع جميع الأذواق.

وتأتي لامبورجيني كونتاش بقوة 803 حصان، ومحرك سعة 6.5 لتر، مكون من 12 إسطوانة يتصل بمحرك كهربائي يستمد الطاقة من بطارية بقوة 48 فولت.

كما يتم نقل القوة للعجلات الأربعة من خلال علبة تروس مكونة من 7 نسب، ويساعد هذا التصميم السيارة إلى التسارع من 0: 100 كيلو متر خلال 2.8 ثانية.

بالإضافة إلى أن بلوغ السيارة 200 كيلو متر يتم خلال 8.6 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 353 كيلو متر، وهو ما يجعلها أسرع فئة من كونتاش.