أخبار عاجلة

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النيوزيلندية ليديا كو تستعيد صدارة ترتيب بطولة القولف

Print
في ثالث أيام بطولة أرامكو النسائية

النيوزيلندية ليديا كو تستعيد صدارة ترتيب بطولة القولف

تمكَّنت اللاعبة النيوزيلندية ليديا كو من استعادة صدارة جدول ترتيب منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مع ختام أحداث اليوم الثالث، الذي كان قد انطلق بمشاركة 63 لاعبة، نجحن في التأهل للمرحلة التأهيلية للبطولة.

وشهد اليوم الثالث عودة كو لصدارة الترتيب بعد تحقيقها 9 ضربات تحت المعدل؛ لتصبح نتيجتها النهائية 16 ضربة تحت المعدل؛ جعلتها في مقدمة الترتيب أمام التايلاندية أثايا ثيتيكول التي قدمت أداء قويًّا اليوم بتسجيلها 7 ضربات تحت المعدل؛ رفعت بها مجموع نتائجها إلى 12 ضربة تحت المعدل. في حين تراجعت الإنجليزية أليس هيوسون التي تصدرت منافسات يوم أمس إلى المركز الثالث بتسجيلها ضربة واحدة أضافتها لمجموع ضرباتها الذي وصل إلى 10 ضربات تحت المعدل.

وعلقت النيوزيلندية ليديا كو قائلة: "لقد كانت بدايتي بطيئة بعض الشيء، وكنت غاضبة لإضاعتي بعض الكرات السهلة، ولكني بدأت تدريجيًّا بتسجيل مجموعة من الكرات الطويلة والقصيرة، ولم أخطئ في الكثير منها عدا الضربة الأولى في الحفرة الـ12. ولحسن الحظ نجحت في تدارك الموقف. هناك العديد من اللاعبات المميزات؛ لذا يجب عليَّ الاستمرار في محاولة اللعب بأفضل طريقة ممكنة".

وقالت اللاعبة التايلاندية أثايا ثيتيكول: "لقد كانت جولة رائعة بالنسبة لي. ضرباتي القصيرة كانت دقيقة، وسوف أسعى للاستمرار في تكرار ذلك، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من ضربات (بيردي)، والمحافظة على تركيزي".

وحول مشاركتها يوم غد إلى جانب المتصدرة كو علّقت ثيتيكول قائلة: "ليديا لاعبة قوية، وتعد من أفضل اللاعبات في الضربات القصيرة؛ وأتطلع للعب إلى جانبها، والتعلم منها".

هذا، وتُستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة غدًا؛ إذ تتنافس المتأهلات على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وإضافة إلى مشاهدة أبرز اللاعبات العالميات في القولف يمكن للحضور الاستمتاع في المنطقة الترفيهية التي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة المناسبة لجميع أفراد العائلة، من عربات الطعام إلى منطقة الألعاب الرياضية التفاعلية، والمساحات الخضراء الواسعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"

اتحاد غرب آسيا يصدر جدول مباريات بطولة الناشئين "السعودية 2021"