«الرعاية الصحية» بالأقصر: تشغيل عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى «الكرنك الدولي»

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، قيام مستشفى الكرنك الدولي، عن تشغيل عيادة (تنظيم الأسرة ) لأول مرة كعيادة تخصصية بالمستشفى، وذلك في ضوء استكمال الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وتقدم عيادة تنظيم الأسرة خدمات الفحص والاستشارات الطبية، إلى جانب صرف جميع وسائل تنظيم الأسرة، ومنها: الأقراص الهرمونية والحقن طويلة المدى وتركيب اللولب الرحمي والوسائل المزروعة تحت الجلد.

ووفقا للرعاية الصحية فإن الكشف متاح بعيادة تنظيم الأسرة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.