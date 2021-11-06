غدا.. محاكمة 8 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الأحد، ثالث جلسات محاكمة 8 متهمين يحملون الجنسيات المصرية والفلسطينية والأردنية، في اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية بحلوان.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة، الهدف منها الاتجار بالبشر لتحقيق منافع مادية، بأن استغلوا ضحايا من الذين يحتاجون الأموال واستأصلوا عضوا من أعضائهم البشرية «الكلية» لنقلها وزرعها لآخرين أجانب.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، تحقيقًا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة مع شخص طبيعي هو المجني عليه «فهد.م.ع»، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «س. ب»، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن نقل المتهمون جميعًا عضوا من جسد المجني عليه «فهد. أ»، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا مع شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام. ح»، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة- بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان. ب»، بقصد تحقيق منفعة مادية.