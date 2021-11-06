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تشيلسي ضد بيرنلي: هدف فيدرا يعطل قطار البلوز

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تشيلسي ضد بيرنلي: هدف فيدرا يعطل قطار البلوز تشيلسي ضد بيرنلي: هدف فيدرا يعطل قطار البلوز

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سقط تشيلسي في فخ التعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد بيرنلي في مباراة ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع الألماني كاي هافيرتز.

وعدل الضيوف النتيجة قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة عن طريق المهاجم البديل، ماتاي فيدرا.

وتالق الحارس الإنجليزي نيك بوب ليحمي عرين الضيوف من استقبال أي أهداف أخرى من جانب أصحاب الأرض الذي سددوا 25 تسديدة، 4 منهم على المرمى، تعامل معهم جميعًا حارس بيرنلي.

النتيجة لم تؤثر على موقع تشيلسي جدول الترتيب مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 26 نقطة في المركز الأول، في حين ارتفع رصيد بيرنلي إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

رجل المباراة:

حصل رييس جيمس على أعلى تقييم من موقع فوت موب، بعد اداء كبير من الظهير الأيمن الإنجليزي الذي صنع هدف فريقه الوحيد في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بيرنلي فاز بمباراة وحيدة من بين 15 مباراة ضد تشيلسي في البريميرليج (تعادل 4 وخسر 10)

- بيرنلي حصد 7 نقاط فقط ضد تشيلسي في البريميرليج، 6 منهم على ملعب ستامفورد بريدج (3 تعادل وفوز).

- بيرنلي لعب 104 مباراة متتالية بدون بطاقة حمراء في سجل قياسي، منذ طرد روبي برادي ضد هدرسفيلد تاون في عام 2019.

- مهاجم بيرنلي، كريس وود، لعب مباراته رقم 50 في الدوري لكنه لم يسجل ابدًا ضد تشيلسي في 8 مواجهات ضدهم.

- رييس جيمس اشترك في تسجيل 7 أهداف في البريميرليج هذا الموسم (سجل 4 وصنع 3)، فقط صلاح (16) وميكيل أنطونيو (9) وجيمي فاردي ( 8 ) اشتركوا في تسجيل عدد أهداف أكبر في الدوري هذا الموسم من ظهير تشيلسي الأيمن.

المصرى اليوم

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