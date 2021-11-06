خالد جلال ينعى الفنان أحمد عبد الحي

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نعي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الفنان أحمد عبدالحي، الذي لبى نداء ربه ورحل عن عالمنا اليوم السبت، بعد رحلة فنية من الأعمال القيمة .

وقال جلال إن الفنان أحمد عبدالحى، كان مثالا للفنان المخلص في عمله المحب لزملائه، وأنه في منزلة ابن من أبنائه، وقد مثل منذ أن كان طالبا بالجامعة في ثلاث مسرحيات قام بإخراجها خالد جلال، وهم «المخططين، كرنفال الأشباح، ماكبت».

وأشار رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، إلى أن الفنان أحمد عبدالحى كان أحد أعضاء أول فرقة حرة مسرحية وهى فرقة «لقاء المسرحية»، وأنه شارك في العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون، رحم الله الزميل الفنان أحمد عبدالحى، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن من أشهر أعماله التليفزيوية، مشاركته في وادي الجن (الكهف)، عمر ودياب، طلقة حظ، ربع رومي، هربانة منها، أفراح القبة، عايزة أتجوز، ومن أعماله في السينما مشاركته في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، حالة حب، كلاشينكوف، القطة العامية.