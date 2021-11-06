محافظ الإسكندرية يعقد الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة آليات التعاون وأبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري وأهم التحديات بملفات الصرف الصحي والطرق بالمحافظة.

حضر الإجتماع؛ اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، وأمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الأجهزة التنفيذية المختصة.

وخلال الاجتماع؛ قال «الشريف» أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يعملان في صف واحد لخدمة المواطن السكندري وصالح مدينة الإسكندرية، لافتاً إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء كافة المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتي تؤرق الشارع السكندري.

وأكد الشريف على أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية المثمرة والفعالة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيداً بدورهم في المشاركة في حل المشكلات المختلفة خاصة وأنهم بمثابة نبض وقلب الشارع.

وأضاف أن جميع مطالب واحتياجات المواطنين التي طالب بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الإجتماع السابق تم تنفيذها.

واستمع المحافظ إلى مطالب أعضاء النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الطرق والصرف الصحي، وعلى رأسها الحفر والمطبات، واستعدادات التعامل مع نوات الأمطار الشديدة.

وفي استجابة سريعة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلف محافظ الإسكندرية مدير مدير مديرية الطرق والنقل، بالبدء في أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوي المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية، والانتهاء منها في أسرع وقت وفقاً للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ على أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية تم تزويد محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، موضحاً أن المحافظة بدأت في استعدادات استقبال موسم الشتاء منذ شهر مارس الماضي.

وأضاف أنه يتم المتابعة اللحظية لاستقبال النوات والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.

محافظ الإسكندرية يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمبحث ملفات الصرف الصحى والطرق: نعمل صفاً واحداً لخدمة المواطن (صور)

محافظ الإسكندرية يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمبحث ملفات الصرف الصحى والطرق: نعمل صفاً واحداً لخدمة المواطن (صور)

محافظ الإسكندرية يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمبحث ملفات الصرف الصحى والطرق: نعمل صفاً واحداً لخدمة المواطن (صور)