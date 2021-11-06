أخبار عاجلة

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته السادسة

Print
بدء فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته السادسة بدء فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته السادسة

لاقتراحات اماكن الخروج

بدأت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، في دورته السادسة، دورة «سميحة أيوب»، والتي انظلقت على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، مساء السبت، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يقدم حفل الافتتاح الإعلامية بوسي شلبي، والفنان طارق الإبياري، ويشارك بالمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم بالإضافة لعرضين شرفيين في مسابقاته الثلاثة «العروض الكبرى»، «مسابقة المونودراما»، عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية. كما سيكرم المهرجان عدد من المسرحين والفنانين في والدول العربية والأجنبية فخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم كلاً من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب «مصر»، وداود حسين «الكويت»، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات، بإعتباره الشخصية المسرحية العربية، وتكريم مارك بيسون «بلچيكا»، بإعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، وتقام في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة

محمد صالح: المنتج الموسيقي لديه قيمة كبير في الخارج عن مصر

محمد صالح: المنتج الموسيقي لديه قيمة كبير في الخارج عن مصر