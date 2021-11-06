بدء فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته السادسة

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بدأت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، في دورته السادسة، دورة «سميحة أيوب»، والتي انظلقت على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، مساء السبت، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يقدم حفل الافتتاح الإعلامية بوسي شلبي، والفنان طارق الإبياري، ويشارك بالمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم بالإضافة لعرضين شرفيين في مسابقاته الثلاثة «العروض الكبرى»، «مسابقة المونودراما»، عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية. كما سيكرم المهرجان عدد من المسرحين والفنانين في مصر والدول العربية والأجنبية فخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم كلاً من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب «مصر»، وداود حسين «الكويت»، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات، بإعتباره الشخصية المسرحية العربية، وتكريم مارك بيسون «بلچيكا»، بإعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

مهرجان شرم الشيخ

مهرجان شرم الشيخ

مهرجان شرم الشيخ

يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، وتقام في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر.