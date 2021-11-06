سيلتا فيجو ضد برشلونة: ريمونتادا أسباس تحافظ على استمرار الخيبة خارج القواعد

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ودع المدرب سيرجي بارخوان فترة قيادته القصيرة لبرشلونة بتعادل مثير خارج القواعد ضد نادي سيلتا فيجو بنتيجة 3-3 في مباراة ضمن الجولة الثالثة عشر من لا ليجا.

وظن الضيوف أنهم أنهوا المباراة عمليًا من شوطها الأول مع تسجيل الفريق لثلاث أهداف عن طريق أنسو فاتي (في الدقيقة 5) وسيرجيو بوسكيتس (في الدقيقة 18) وممفيس ديباي (في الدقيقة 34)، ليتقدموا 3-0.

وعاد أصحاب الأرض بقوة في الشوط الثاني عن طريق ياجو أسباس (في الدقيقة 52) ونوليتو (في الدقيقة 74) ثم هدف قاتل من ياجو أسباس في الدقيقة 96، ليكمل ريمونتادا أصحاب الأرض ضد العملاق الكتالوني.

النتيجة رفعت من رصيد سيلتا فيجو إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين ارتفع رصيد برشلونة إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

رجل المباراة:

خطف ياجو أسباس الأضواء بتسجيله هدفين ولعبه دور البطولة في عودة رائعة لسيلتا فيجو بعد التأخر بنتيجة 3-0 ضد برشلونة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف أنسو فاتي هو الثاني فقط لبرشلونة خارج قواعده في الدوري هذا الموسم، والأول منذ هدف ممفيس ديباي ضد أتلتيك بيلباو في أغسطس الماضي.

- سيرجيو بوسكيتس سجل هدفه رقم 10 في مباراته رقم 427 في لا ليجا، وهو هدفه الأول من التسديد من خارج منطقة الجزاء، منذ هدفه ضد إسبانيول في 2013.

- برشلونة تقدم بهدفين في مباراة خارج قواعده في لاليجا خلال أول 18 دقيقة منذ أبريل 2019 (2-0 ضد فياريال بعد أول 16 دقيقة).

- سيلتا فيجو استقبل 3 أهداف على ملعبه خلال أول 35 دقيقة لعب من مباراة في لاليجا للمرة الخامسة في تاريخه.

- ياجو أسباس سجل 9 أهداف ضد برشلونة. فقط ضد إشبيلية (11) وريال سوسيداد (10) سجل أكثر خلال مسيرته.

- برشلونة فشل في الفوز بمباراة في لا ليجا، تقدم اولًا في نتيجتها بفارق 3 أهداف أو أكثر، لللمرة الأولى منذ يناير من عام 1998 (الخسارة 4-3 على ملعبه ضد فالنسيا).

- برشلونة بدون فوز في أول 5 مباريات خارج قواعده في الدوري هذا الموسم (تعادل 3 وخسر 2).