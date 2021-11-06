التحفظ على 45 شيكارة سماد قبل بيعها في السوق السوداء بمدينة الواسطى

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قال المحاسب محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى، إنه تم التحفظ على 45 شيكارة سماد محظور بيعها وتداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها بالسوق السوداء، عن طريق مباحث التموين بالواسطى

وأوضح بكرى أن مباحث التموين بالتنسيق مع ادارة التموين بالواسطى ضبطت لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 15 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية والتي تنوعت بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات التجهيز وعدم وجود شهادات صحية، هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها وإحالتها إلى النيابة العامة.

من جهة اخرى، أضاف رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملة مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تمكنت الحملة بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية وقوات الأمن من إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.