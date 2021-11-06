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تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

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تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مواجهة فريقي تشيلسي وضيفه بيرنلي في المبارة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

انتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 33، وتعادل ماتيج فيدرا لفريق بيرنلي في الدقيقة 80 من أحداث المبارة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة ليظل محتلا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، ومع ليفربول الثالث بـ 4 نقاط ويتبقى له مباراة أمام وست هام غدا الأحد ويمكنه تقليص الفارق لنقطة واحدة في حالة فوزه، بينما ارتفع رصيد بيرنلي إلى 8 نقاط ليظل في المركز الـ18.

المصرى اليوم

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