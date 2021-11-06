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الأوقاف تكشف تفاصيل منح مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

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الأوقاف تكشف تفاصيل منح مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد الأوقاف تكشف تفاصيل منح مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

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كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل منح مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، موضحا أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز عمليات الدفع غير النقدي، وحوكمة جميع الأمور المالية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار من شأنه تنظيم دقيق لعمليات التبرع حتى يتم ضمان أن تكون عملية التبرع في مكانها الصحيح.

وأكد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا يسمح لأي شخص جمع أي تبرعات في المساجد تحت أي مسمى، وكذلك عدم وضع أي صناديق إلا بما يحدده القانون.

ولفت خلال قناة صدى البلد، أنه لا يتم السماح إلا ببعض صناديق النذور بعدد من المساجد المحددة بقرار من رئيس القطاع الديني، موضحا أن هذه الصناديق ستكون مسلسلة ومرقمة ويتم فتحها من قبل لجنة تحت الكاميرات.

واستطرد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن صناديق النذور لها قوانين وضوابط منظمة لها، لافتا إلى أنه سيتم استبدال هذه الصناديق بحساب لعمارة المساجد والأضرحة وآخر خاص بالبر وخدمة المجتمع المصري.

المصرى اليوم

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