كلية البنات الأزهرية بالمنيا تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

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أقامت كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة، حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الوجه القبلي، واستقبال طالبات الدبلومات التربوية للدارسين بالكلية.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أمام الشافعي، محمد حمودى. عميد الكلية، بحضور الدكتور احمد محمد طلب، وكيل منطقة المنيا الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم افتتح بآيات من الذكر الحكيم للطالبة ايه خالد، ثم الإنشاد الديني. وعقبها قصيدة شعرية، ثم توزيع الجوائز على المتميزين من حفظة القران الكريم.

فيما قدم مكتب رعاية الطالبات بالكلية، درع الشكر والتقدير لعميد الكلية، ودرع للدكتور عمر عبدالمعبود، العميد الأسبق للكلية على دعمه ومساندته للأنشطة الطلابية.

وقدم القائمين على برنامج التأهيل التربوي، درع لعميد الكلية تقديراً على جهوده في تيسير العمل لدارسي التأهيل التربوي.