أخبار عاجلة

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تبون: إيطاليا الدولة الوحيدة تقريبا التي وقفت مع الجزائر في العشرية السوداء

Print
تبون: إيطاليا الدولة الوحيدة تقريبا التي وقفت مع الجزائر في العشرية السوداء تبون: إيطاليا الدولة الوحيدة تقريبا التي وقفت مع الجزائر في العشرية السوداء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يوم السبت أن إيطاليا الدولة الوحيدة تقريبا التي وقفت مع بلاده في العشرية السوداء.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الجزائرية مع نظيره الإيطالي سيرجيو متاريلا: «لا تفوتني الفرصة أن أؤكد على الصداقة القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات ليست وليدة اليوم بل هي قديمة واستقوت أثناء ثورة التحرير وكذلك في العشرية السوداء».

وأضاف: «إيطاليا البلد الوحيد تقريبا الذي وقف مع الجزائر».

وأكد تطابق وجهات النظر بين بلاده وإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي وذلك عقب محادثاته مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتريلا الذي وصل الجزائر يوم السبت في زيارة من المقرر أن تدوم يومين.

وصرح بأن العلاقات بين البلدين، ستتقوى أكثر في المستقبل القريب جدا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري

أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري