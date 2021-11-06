تبون: إيطاليا الدولة الوحيدة تقريبا التي وقفت مع الجزائر في العشرية السوداء

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أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يوم السبت أن إيطاليا الدولة الوحيدة تقريبا التي وقفت مع بلاده في العشرية السوداء.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الجزائرية مع نظيره الإيطالي سيرجيو متاريلا: «لا تفوتني الفرصة أن أؤكد على الصداقة القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات ليست وليدة اليوم بل هي قديمة واستقوت أثناء ثورة التحرير وكذلك في العشرية السوداء».

وأضاف: «إيطاليا البلد الوحيد تقريبا الذي وقف مع الجزائر».

وأكد تطابق وجهات النظر بين بلاده وإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي وذلك عقب محادثاته مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتريلا الذي وصل الجزائر يوم السبت في زيارة من المقرر أن تدوم يومين.

وصرح بأن العلاقات بين البلدين، ستتقوى أكثر في المستقبل القريب جدا.