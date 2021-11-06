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رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مواطنيه إلى تقديم تضحيات لإنقاذ البلاد

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رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مواطنيه إلى تقديم تضحيات لإنقاذ البلاد رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مواطنيه إلى تقديم تضحيات لإنقاذ البلاد
غداة انضمام 9 منظمات إلى جبهة تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مواطنيه إلى تقديم تضحيات لإنقاذ البلاد

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم (السبت)، مواطنيه إلى تقديم تضحيات من أجل إنقاذ البلاد، مع تصاعد القتال في الشمال بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة.

وقال "أحمد" في رسالة قصيرة على تويتر: "هناك تضحيات يجب تقديمها؛ لكن هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا".

وأضاف: "واجهنا المحن والعقبات، وهذا جعلنا أقوى.. لدينا حلفاء أكثر من الذين انقلبوا علينا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه، قال مكتب الاتصالات الحكومية عبر "تويتر": "شرفٌ لنا أن نموت من أجل سيادتنا ووحدتنا وهويتنا، لا انتماء إلى إثيوبيا دون تضحيات".

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان تحالف تسع منظمات من مختلف المناطق والأعراق في إثيوبيا، مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتل القوات الحكومية منذ أكثر من عام.

وتهدف "الجبهة الموحدة" إلى قلب نظام أبيي أحمد؛ بحسب ما أعلنه ممثل الجبهة برهان جبرخريستوس عند توقيع هذا التحالف في واشنطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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