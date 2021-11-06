أخبار عاجلة

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

Print
الصفا يزيح الهدى عن الوصافة

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

حقق فريق السلام للتايكوندو، كأس القتال للمجموعة الثانية لدرجة الناشئين بـ(570) نقطة و(4) ذهبيات، جاءت عن طريق (علي الرشيد، يوسف الحسن، مهند الباشا، فراس العلي) بقيادة المدرب عبدالمنعم الخواهر، ورائد الحميدي.

وحل فريق العدالة ثانيًا بـ(376) نقطة بذهبية واحدة عبر عبدالله الوباري تحت إشراف حسن العبادي، ووليد القفاص، وعلي حقوي.

وجاء فريق العمران ثالثًا بـ(266) نقطة وذهبية حسن الكاظم، بقيادة المدرب محمد النويصر، في البطولة التي اختُتمت اليوم السبت على صالة وقت اللياقة بالجبيل بمشاركة (20) ناديًا وعلى صعيد منافسات البومسي.

وواصل فريق الترجي سيطرته على بطولات البومسي بـ(424) نقطة وذهبية الفردي للاعب الفضل آل حمادة، وذهبية الجماعي أيضًا عبر (الفضل آل حمادة، الحر آل حمادة، الحسن آل هنيدي) تحت إشراف المدير الفني زهير أبو الرحى؛ فيما حقق فريق الصفا الوصافة بـ(74) نقطة بقيادة علي درويش، الذي قلب الطاولة بعد إزاحته للمنافس التقليدي للترجي (نادي الهدى)، الذي تراجع للثالث بـ(52) نقطة.. وظَهَرت لمسات المدرب القدير أشرف البحراني على العطاء الفني للمجموعة التي خاضت التنافس.

من جهة أخرى تتوقف المنافسات مؤقتًا ليتمكن اللاعبون من إجراء اختباراتهم الدراسية، وسيتم إعادة جدولة جولات المنافسات من قِبَل اللجنة الفنية، وسيتم إعلانه عبر حساب الاتحاد السعودي للتايكوندو بمنصة تويتر (sauditkd@).

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

تايكوندو السلام ينتزع ذهب القتال.. والترجي يسيطر على البومسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص

"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص

الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا

"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك

"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك

"بلدية بارق" تغلق قاعتَيْ أفراح مخالفتَيْن ومخبزًا

"بلدية بارق" تغلق قاعتَيْ أفراح مخالفتَيْن ومخبزًا