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راحة إجبارية للاعبي فيوتشر

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راحة إجبارية للاعبي فيوتشر راحة إجبارية للاعبي فيوتشر

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قرر على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري والتوقف الدولي.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من بعد غدٍ الإثنين، استعداداً لمواجهة ايسترن كومباني، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فيوتشر مع ايسترن كومباني، يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة للدوري المصرى.

يُذكر أن فيوتشر يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة على حساب فاركو بهدف نظيف، وتعادل أمام المصري بهدف، وتعرض للهزيمة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصرى اليوم

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