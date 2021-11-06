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رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون

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رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون رابطة الأندية توجه اللوم لـ أمين عمر لعدم طرد كارتيرون

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كشف مصدر مسئوول داخل رابطة الأندية المحترفة، عن ارتكاب أمين عمر، الحكم الرابع في مباراة والأهلي، خطأ قانونى أثناء المباراة عندما رفض طرد المدرب الفرنسى كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، وذلك بعد تواجد أحد الكرات داخل منطقة الجزاء أثناء تسديد ضربة الجزاء.

وقال المصدر-رفض ذكر إسمه- أن اللائحة تنص على طرد المدير الفنى للفريق الذي يقوم بدفع احد الكرات في الملعب أثناء سير المباراة أو تسديد ضربة الجزاء، لكن الحكم الرابع لم يفعل ذلك.

يأتى هذا في الوقت الذي سادت حالة من الخلافات داخل لجنة الحكام حول إجادة الحكم محمد عادل في إدارة المباراة بسبب عدم سيطرته على اعتراضات اللاعبين داخل الملعب.

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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