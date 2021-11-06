منشأة عباس بمحافظة كفرالشيخ يشارك في خماسي كرة القدم

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شارك فريق منشأة عباس ممثلاً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظةكفر الشيخ في اللقاء الختامي والنهائيات لدوري خماسي كرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمدينة أسوان، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواءجمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» على ملاعب أسوان.

وذلك من سن 30 إلى أكثر من 40 عاما، بحضور 700 مشارك وهم الفرق الصاعدة على مستوى 27 محافظة والتي شارك بها طوال النسخة عدد 21000 مشارك.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى أن دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية من الأنشطة والفعاليات ذات الأهمية الكبيرة للوزارة هكذا صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء فاعليات إطلاق إشارة البدء عبر الفيديو «كونفرانس»، حيث تأتي مشاركة فريق منشأة عباس ممثلا للمحافظة، مشيراً إلى دور دوري الأحياء الشعبية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة ونشاطا متاحاً لكافة المواطنين ولكل الأعمار، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها مؤسسة الشباب والرياضة وفقا لرؤيتها نحو بناء الإنسان.

يذكر أن الدوري يرتكز على دمج المرحلة السنية من«30-40» عام لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وتسعى وزارة الشباب إلى إضافة ألعاب أخرى مثل تنس الطاولة واليد والألعاب الفردية إلى النسخة القادمة، يتابع مشاركة الفريق الدكتور محمد غازي مديرإدارة التنمية الرياضية كما يرافق الفريق كابتن احمد اليماني منسق المشروع.