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مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين

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مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين مستشار وزير الصحة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية الشهر المقبل إلا في حالتين

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قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فإنه سيتم منع موظفي الدولة من الدخول إلى مقار عملهم دون تلقى لقاح .

وقال صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دى ام سى»، أن القرار سيبدأ تطبيقه بداية من 15 نوفمبر، لافتا إلى أن من لم يتلقوا اللقاح يمكنهم الدخول لمواقع العمل ولكن بعد إجراء تحليل الـ PCR بشكل أسبوعى.

وتابع مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه بداية من واحد ديسمبر المقبل لن يستطع أي مواطن دخول مصلحة حكومية لقضاء خدمة إلا بعد إثبات تلقيه لقاح فيروس، أو تقديم تحليل PCR لم يمر عليه أسبوع.

المصرى اليوم

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