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أخصائية تغذية: الرياضيون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل

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أخصائية تغذية: الرياضيون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل أخصائية تغذية: الرياضيون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل

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قالت سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن مريض آلام المفاصل دائمًا ما يلجأ إلى الحصول على المسكنات لعلاج المشكلة، ولكن في الحقيقة هذه المسكنات تقوم بإخفاء المشكلة حتى تتفاقم، وتصبح كارثة.

وتابعت “المهدي”، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن الشخص الذي يشعر بألم كثير في الركبة، فهذا يعني أن الشخص مصاب بخشونة في الركبة، متابعة: «أي شخص يشعر بآلام في المفاصل أكثر من مرتين في الشهر، فهذا يعني وجود مشكلة في المفاصل، وعلينا أن نوقف المسكنات، ونبحث عن العلاج».

وأشارت إلى أن الرياضيين أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل، متابعة: «الجلوس الكثير يؤدي إلى التهاب المفاصل، والرياضي معرض للإصابة ببعض المشاكل حال ممارسة الرياضة بشكل غير صحيح».

المصرى اليوم

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