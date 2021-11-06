خبيرة تغذية: هذه المواد تنحت الجسم من الدهون

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة الابتعاد تمامًا عن المياه الغازية التي تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية، واستبدلها بالعصائر الفريش والمياه، والنوم مبكرًا، وتناول الطعام في الساعات النهارية، وتناول طبق السلطة يوميًا.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن السمنة مرض وتسبب 34 مرضا، ويجب التخلص منها مبكرًا، حتى إذا لم يشعر المريض السمنة بأي ضرر، معقبة: "لو أنت عندك 30 سنة، ولم تشعر بتبعات مرض السمنة، فهل تثق في عدم حدوث أي ضرر مع تقدم العمر".

ولفتت إلى أن أوراق اللوتوس والكريز والكروميوم مواد عشبية تعمل على نحت الجسم، خاصة منطقة البطن، مشيرة إلى أن الوزن المناسب يكون من خلال الوصول إلى الوزن المريض للمريض السمنة، حتى إذا لم يكن الشخص وصل إلى الوزن المناسب.