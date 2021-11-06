السكة الحديد: تعديل تركيب عربات عدد من قطارات الوجه القبلي

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب عربات عدد من القطارات بالوجه القبلي من عربات درجة ثالثة إلي عربات محسنة "تحيا مصر"، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين ٨ نوفمبر.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن هذا يأتي في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب.

وأوضحت أن القطارات التي تم تعديل تركيبها هي:

- تعديل تركيب قطار 168 اكسبريس الواسطي / المنيا بعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

وإعتبارا من يوم 9/11/2021

- تعديل تركيب قطار 169 اكسبريس المنيا / الواسطي بعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.